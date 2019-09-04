Барнаул, , 08:42 — REGNUM Алтайскому краевому Законодательному собранию, вероятно, придётся рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края», в соответствии с которым жители Барнаула вот уже девять лет лишены возможности избирать мэра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения алтайских справедливороссов, инициативу по возвращению выборов мэра Барнаула, заявленную «Справедливой Россией» («СР») после отставки сити-менеджера Сергея Дугина, активно поддерживают жители Барнаула — собрано более 1000 подписей горожан, проведен ряд опросов и интернет-голосований.

Также в «СР» заявляют, что 3 сентября к кампании по возврату мэрских выборов в Барнауле присоединились КПРФ и ЛДПР.

«Вместе за три партии на выборах в краевое заксобрание проголосовало более 450 тысяч человек, что составляет 59,6% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. На выборах Барнаульской городской думы в сумме за «СР», КПРФ и ЛДПР было отдано почти 120 тысяч голосов, что составляет почти 60% избирателей. Таким образом, за возвращение всенародных выборов мэра Барнаула выступают не только представители трёх партий. Самое главное, сами жители Барнаула!» — заявил руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год. Потом власти решили ввести в столице региона институт «сити-менеджера», чтобы избавиться от ставшего неугодным мэра Владимира Колганова. Общественные слушания по этому вопросу состоялись 25 октября 2010 года. Проходили они со скандалом: простых горожан под разными предлогами не пускали, даже привлекли к этому процессу полицию.

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Тем временем после очередной отставки очередного «сити-менеджера» алтайские представители партии «Справедливая Россия» заявили, что будут добиваться внесения на рассмотрение алтайского парламента законопроекта о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы.

Любопытно, что накануне, 3 сентября, председатель комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания Борис Трофимов завил, что действующее законодательство, исключающее всенародные выборы мэра в Барнауле, в полной мере соответствует нормам федерального законодательства, да и таких запросов от избирателей не поступало.

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