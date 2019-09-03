Барнаул, , 13:23 — REGNUM Несмотря на непрекращающиеся скандалы с чередой сменяющихся в Барнауле градоначальников, обе ветви власти в Алтайском крае не хотят замечать запрос общественности на возвращение всенародных выборов мэра краевой столицы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельство тому — заявление председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания Бориса Трофимова, сделанное 3 сентября в ходе online-конференции.

Когда один из её участников спросил, чем жители Барнаула, которых лишили возможности избирать мэра, хуже новосибирцев, где выборность мэра до сих пор существует, народный избранник ответил:

Борис Трофимов «Не считаю, что Барнаул хуже Новосибирска. Полагаю, что жители оценивают свой город не по способу избрания главы, а по иным критериям, например, по его благоустройству, в чем мы Новосибирску точно не уступаем».

Борис Трофимов считает, что действующий закон Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» в полной мере соответствует нормам федерального законодательства. Также он отметил, что избиратели ещё ни разу не ставили подобный вопрос тем девятерым депутатам, которые избраны в АКЗС по одномандатным округам.

Напомним, глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год. Процесс замены выборов мэров на «институт сити-менеджера» начался в Алтайском крае с Бийска. Не менее активно его «продавливали» и в Барнауле. Цель — избавиться от неугодного тогда главы Владимира Колганова.

Общественные слушания по этому вопросу состоялись 25 октября 2010 года. Как и в Бийске, они проходили со скандалом: простых горожан под разными предлогами не пускали. Даже привлекли к этому процессу полицию. А мнение тех, кому разрешили на них присутствовать, учитывали весьма избирательно: принимались во внимание только доводы о том, что сити-менеджер — это благо.

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Тем временем после очередной отставки очередного «сити-менеджера» алтайские представители партии «Справедливая Россия» заявили, что будут добиваться внесения на рассмотрение алтайского парламента законопроекта вопроса о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы.

Руководитель фракции «СР» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов напомнил, что «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность, оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами.

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