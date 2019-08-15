Барнаул, , 12:23 — REGNUM

Алтайские справедливороссы первыми публично отреагировали на сегодняшнее заявление «сити-менеджера» Барнаула Сергея Дугина об уходе в отставку. В официальном сообщении по этому поводу сказано, что «Справедливая Россия» («СР») будет добиваться внесения на рассмотрение алтайского парламента законопроекта о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы.

Временный главой Барнаула губернатор Алтайского края Виктор Томенко хотел бы видеть первого заместителя барнаульской мэрии Вячеслава Франка Администрация Барнаула

Законопроект был подготовлен еще в июне и в настоящее время уже внесен в АКЗС.

«Досрочный уход градоначальника Сергея Дугина, работой которого, казалось бы, на словах были довольны региональные власти, лишний раз подтверждает позицию «Справедливой России», что мэров городов должны избирать их жители, перед которыми градоначальники и должны нести всю полноту ответственности», — заявил руководитель фракции «СР» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов.

Он также напомнил, что «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность».

«Они оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами, либо, как сейчас, посреди масштабных коммунально-дорожных работ и подготовки города к зиме уходят в отставку, хотя еще совсем недавно никуда вроде бы не собирались. Пора этот цирк заканчивать!», — заявил Александр Молотов.

В пояснительной записке к разработанному «СР» законопроекту о возврате прямых выборов подчёркивается, что разработчики учли «давние выборные традиции краевой столицы (глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год), а также положительный опыт ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, главы административных центров которых избираются всенародно (Новосибирская, Томская области, республики Бурятия, Якутия, Хакасия, Хабаровский край и другие)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 августа глава администрации Барнаула Сергей Дугин неожиданно объявил о том, что добровольно уходит в отставку. В этом его поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, уже рекомендовавший депутатам Барнаульской городской думы назначить временным главой первого заместителя барнаульской мэрии Вячеслава Франка.