Токио, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен вывести переговоры по мирному договору новый уровень. Об этом Абэ заявил журналистам перед вылетом на Восточный экономический форум во Владивосток.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — цитирует ТАСС Абэ.

Премьер-министр также добавил, что рассчитывает добиться продвижения ранее достигнутых с Путиным договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирного соглашения после окончания Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. Четыре острова Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам войны, в Японию считают своими «северными территориями».

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