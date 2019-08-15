Солнечногорск, Московская область, , 14:26 — REGNUM

Токио не желает признавать итоги Второй мировой войны, что препятствует заключению мирного договора с Москвой. Однако ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 15 августа в ходе выступления на молодёжном форуме «Территория смыслов».

Поручения президента России Владимира Путина, которые даны по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ, нацеливают российскую сторону на продолжение развития отношений с Японией во всех областях, пояснил министр.

Лавров добавил, что Япония в вопросах внешней политики ориентируется на США, и России нужно понять, насколько японские власти самостоятельны. Он напомнил, что Москва ждет от Токио признания реалий, сложившихся после Второй мировой войны, то есть признания российскими четырех островов Южной Курильской гряды, однако японская сторона пока не меняет свою позицию.

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