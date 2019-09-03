Владивосток, , 05:47 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он намерен расширить деловое сотрудничество и связи между двумя странами, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нарендра Моди Kremlin.ru

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В рамках V ВЭФ запланирована двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Планируется, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития партнёрства между двумя странами. Путин и Моди обменяются мнениями и по актуальным вопросам международной повестки. По завершении встречи планируется подписание совместных документов.

Как пишет The India Today, участие Моди в Восточном экономическом форум позволит расширить деловое сотрудничество между Индией и Россией и приведёт к укреплению двусторонних связей. Издание предполагает, что Путин и Моди в переговорах затронут вопросы двусторонней торговли, инвестиций, сотрудничества в области обороны, энергетики, инфраструктуры и различных других секторов.

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«Ожидается, что Моди и Путин обсудят предложение о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС)-группой из пяти государств, в которую входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, сформированной в 2015 году для создания условий для стабильного развития экономик государств-членов», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум в пятый раз состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На площадках форума уже всё готово к встрече гостей и участников. Объекты ВЭФ осмотрел полпред президента РФ Юрий Трутнев. Организаторы ожидают, что в этом году в мероприятии примут участие более 8 тыс гостей из 60 стран мира.

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Владимир Путин прибудет на ВЭФ 4 сентября и проведёт в дальневосточной столице 3 рабочих дня. Президент РФ примет участие в пленарном заседании форума, проведёт ряд встреч и переговоров, а также под его председательством состоится Госсовет, где будут обсуждены вопросы 5-летнего развития Дальнего Востока и представлена национальная программа развития региона до 2025 года.