Москва, , 12:24 — REGNUM В 1939 году на Халхин-Голе советские и монгольские солдаты вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Об этом заявил по итогам переговоров с монгольским президентом в Улан-Баторе Владимир Путин.

По его словам, победа охладила японских захватчиков, гарантировав безопасность Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Мы, конечно, хорошо помним и ту значительную поддержку, которую монгольский народ оказал в борьбе с фашизмом. Не говоря уже о поставках пятисот тысяч лошадей, что было крайне важной для тех времён», — отметил президент России.

По словам Владимира Путина на собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены танки, которые участвовали в Курской битве и среди первых вошли в Берлин. Кроме того, Монголия подарила Советскому Союзу истребители, которые вошли в эскадрилью «Монгольский арат».

Напомним, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга ранее отметил, что в его стране всегда будут помнить подвиг советских солдат, отстоявших независимость Монголии.

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