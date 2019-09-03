Москва, 3 сентября 2019, 12:24 — REGNUM В 1939 году на Халхин-Голе советские и монгольские солдаты вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Об этом заявил по итогам переговоров с монгольским президентом в Улан-Баторе Владимир Путин.
По его словам, победа охладила японских захватчиков, гарантировав безопасность Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны.
«Мы, конечно, хорошо помним и ту значительную поддержку, которую монгольский народ оказал в борьбе с фашизмом. Не говоря уже о поставках пятисот тысяч лошадей, что было крайне важной для тех времён», — отметил президент России.
По словам Владимира Путина на собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены танки, которые участвовали в Курской битве и среди первых вошли в Берлин. Кроме того, Монголия подарила Советскому Союзу истребители, которые вошли в эскадрилью «Монгольский арат».
Напомним, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга ранее отметил, что в его стране всегда будут помнить подвиг советских солдат, отстоявших независимость Монголии.
Читайте также:
Монголы всегда будут помнить подвиг советских солдат — президент Монголии