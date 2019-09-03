Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Кандидатом в премьер-министры Грузии выдвинут министр внутренних дел Георгий Гахария. Об этом сообщил 3 сентября журналистам глава правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Он уточнил, что кандидатура Гахарии была представлена утром на заседании политсовета партии. Гахария в ходе брифинга предложил назначить главой МВД председателя Службы Госбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури, а секретарем Совета безопасности — министра обороны Левана Изорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Мамука Бахтадзе официально объявил о сложении полномочий премьер-министра Грузии. В стране поменяется состав правительства, однако особых изменений, по предврительной информации, не произойдет.

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