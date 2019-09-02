Тбилиси, 2 сентября 2019, 16:57 — REGNUM Процесс отстранения «Грузинской мечты» от власти в Грузии необратим, и никакие кадровые перестановки здесь не помогут, заявил лидер так называемой «Объединенной оппозиции», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Георгий Вашадзе. Так он прокомментировал отставку премьер-министра Мамуки Бахтадзе.
По его же мнению, сделав ставку на Гахария и Гарибашвили, реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили лишь подтвердил, что иного выбора у него нет. А с другой стороны, он объявил войну тем людям, которые уже несколько месяцев требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.
Вашадзе заявил, что у «Объединенной оппозиции» есть план вывода страны из кризиса, который она осуществит после смены власти в Грузии.
Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались в связи с визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя МАП оказался в кресле председателя парламента Грузии. Инициаторами акции были соратники Саакашвили, которые придали ей насильственный характер и призывали мобилизованных сторонников к захвату здания парламента. В ночь на 21 июня приказом главы МВД акция протеста была разогнана с применением спецсредств. После этого уже много недель ежедневно на проспекте Руставели собираются митинги с требованием отставки Гахария, который в последний период не насчитывают и несколько десятков человек.