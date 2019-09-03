Иркутск, , 09:42 — REGNUM Чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, эту информацию подтвердил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — цитирует Пескова РИА Новости.

Аудиозапись, где женщина оскорбляет жертв наводнения в иркутском городе Тулуне, распространилась в соцсетях на прошлой неделе. В подписи к ролику говорится, что речь произносит руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич. Как утверждает сама чиновница, запись является фальсификацией. Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Левченко заявил, что в аудиозаписи, на которой Алашкевич якобы оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа.

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Напомним также, 2 сентября с жителями Тулуна встретился президент РФ Владимир Путин. Один из участников встречи спросил главу государства, отправят ли чиновницу, назвавшую пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом», в отставку.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — сказала президент.

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