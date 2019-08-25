Иркутск, , 10:49 — REGNUM

В аудиозаписи, на которой якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа. Об этом 25 августа заявил губернатор области Сергей Левченко.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж, — заявил губернатор на пресс-конференции. — Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой женщина назвала пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом и бичевней». Авторы публикации утверждают, что это говорила Алашкевич — из-за схожести голосов.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум о 25 погибших.

Читайте также: Приписываемое иркутской чиновнице заявление о «быдле» проверяет экспертиза