Тулун, Иркутская область, , 20:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал непорядочной руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которая в августе крайне оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях. Соответствующее заявление президент сделал сегодня, 2 сентября, в ходе встречи с жителями Тулуна.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Один из участников встречи спросил российского лидера, отправят ли Алашкевич, которая назвала пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом», в отставку.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — сказала президент России.

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвала аудиозапись разговора, на которой, предположительно Алашкевич, называет пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом». Также она утверждает, что пострадавшие живут в центрах временного содержания несравнимо лучше, чем «было в их хлеву».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.