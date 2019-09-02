Москва, , 15:12 — REGNUM Репутация доллара как международного платежного средства подорвана введением американских санкций против Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 2 сентября в ходе выступления в МГИМО.

Он напомнил, что ранее США запретили другим странам покупать иранскую нефть и оплачивать долларами иранские товары. В результате многие страны, и в первую очередь компании, оказались в очень тяжёлом положении.

Другие страны зависят от доллара и американского рынка, и валюта США из-за таких действий теряет репутацию. Вашингтон подорвал позиции доллара не только решениями по Ирану, но и другими санкциями, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа под американские санкции попал иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и его капитан. Кроме того, Вашингтон вел санкции против десяти физических и юридических лиц в Иране, связанных с ракетной программой страны.

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