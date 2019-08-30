Тегеран, , 14:15 — REGNUMИранское информационное агентство IRNA со ссылкой на министерство финансов США сообщило о том, что Вашингтон вел санкции против 10 иранских физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой страны.

Согласно источнику, Минфин США в сотрудничестве с ФБР провел расследование, в результате которого выяснилось, что группа иранских граждан использовала свои предприятия в Гонконге для того, чтобы закупить американскую военную технику на сумму 10 млн. долл. и поставить ее организациям, обвиняемым в пособничестве ракетной программе ИРИ.

Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер заявила, что Иран использует все имеющиеся ресурсы для создания оружия массового уничтожения, чему США будут всячески этому препятствовать.