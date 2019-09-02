Джакарта, , 13:44 — REGNUM Министр по вопросам безопасности Индонезии Виранто подчеркнул, что блокирование интернета в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа прекратится, если ситуация станет действительно благоприятной и мирной, сообщает информационное агентство Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Если ситуация будет благоприятной и мирной, мы снимем блокаду интернета и социальных сетей в Папуа», — отметил Виранто.

Фактически, продолжил он, силы безопасности в Папуа также будут выведены, если ситуация в Папуа будет безопасной.

Виранто с радостью отметил, что получил сообщение о том, что ситуация во всех регионах Папуа и Западном Папуа нормализуется. По его словам, там начала просыпаться жизнь, начали открываться магазины.

«Мы благодарны Всемогущему Богу и благодарим друзей в Папуа и Западном Папуа, которые знают, что нам не нужно воевать, нам не нужно все сжигать», — добавил министр.

Известно, что массовые беспорядки вспыхнули 19 августа в индонезийской провинции Западное Папуа. Поводом стали сообщения в социальных сетях о произошедшем в городе Сурабая на Яве инциденте со студентами из Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо отдал распоряжение министру по вопросам безопасности, начальнику национальной полиции и командующему вооруженными силами принимать решительные меры против всех, кто нарушает закон в Папуа.

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