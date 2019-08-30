Джакарта, , 12:06 — REGNUMПрезидент Индонезии Джоко Видодо отдал распоряжение министру-координатору по вопросам политики и безопасности, начальнику национальной полиции и командующему вооруженными силами страны принимать решительные меры против всех, кто нарушает закон в Папуа, сообщает информационное агентство Antara.

«Я продолжаю следить, а также получать отчеты о текущей ситуации в Папуа, особенно в Джаяпуре», — заявил глава государства.

«Давайте все защитим землю Папуа, чтобы она оставалась мирным регионом. Я приглашаю всех традиционных и религиозных лидеров, молодых людей стремится к развитому и мирному Папуа», — продолжил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время беспорядков в Джаяпура, Папуа, были сожжены здание народного собрания Папуа, здание телекоммуникационной компании Telkom и почтовое отделение. Демонстрантов разогнали слезоточивым газом.

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