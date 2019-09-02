Ереван, , 11:26 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян поздравил руководство и жителей Нагорного Карабаха с 28-й годовщиной провозглашения независимости республики, сообщает 2 сентября агентство «Новости-Армения».

В поздравлении президент подчеркнул, что последние три десятилетия являются историей упорной борьбы, стойкости, героизма и победы. Он добавил, что земле Арцаха с давнего времени заложены традиции армянской государственности.

«Декларация независимости Арцаха, принятая 28 лет назад, была закреплена кровью, посвященностью и безграничной любовью к родине», — сказал Саркисян.

Напомним, 31 августа в министерстве обороны Нагорного Карабаха сообщили, что с 25 по 31 августа вооруженные силы Азербайджана более 70 раз нарушили режиме прекращения огня на линии соприкосновения.

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