Степанакерт, , 15:02 — REGNUMВооруженные силы Азербайджана более 70 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом в период с 25 по 31 августа. Об этом 31 августа сообщает издание Panorama со ссылкой на министерство обороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве уточнили, что в течение недели военнослужащие Азербайджана произвели около 650 выстрелов из оружия различного калибра в направлении армянских позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент Нагорного Карабаха Бако Саакян встретился с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере армейского строительства.

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