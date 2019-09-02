Париж, , 07:30 — REGNUM Франция выражает свою обеспокоенность после объявления о новом этапе вооруженной борьбы бывших бойцов революционных вооружённых сил Колумбии (ФАРК), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«С 2016 года правительство Колумбии и ФАРК взяли на себя обязательство по восстановлению мирного процесса, которому привержены подавляющее большинство ветеранов. По окончании конфликта продолжительностью более 50 лет усилия, предпринимаемые различными сторонами, неоспоримы и должны продолжаться. Объявление о возобновлении вооруженной борьбы ветеранами в этом контексте неоправданно», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж подтверждает свою полную поддержку механизмам, созданным в соответствии с мирным соглашением, и призывает все стороны соблюдать взятые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры бывшей группировки ФАРК опубликовали видео, в котором заявили, что партизанская борьба продолжается.

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