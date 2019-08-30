Богота, , 14:22 — REGNUM29 августа лидеры бывшей группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК или FARC) опубликовали видеозапись, на которой объявляют о «новом этапе вооруженной борьбы». Об этом пишет испанская газета El Pais.

На 32-минутном видео появляется исчезнувший год назад Иван Маркес в окружении людей в камуфляже с винтовками. Среди них есть также известный Хесус Сантрич, которого власти обвиняют в наркоторговле, и один из бывших полевых командиров Эль-Паиса.

«Мы никогда не были побеждены или разбиты идеологически. Поэтому борьба продолжается. История запишет на своих страницах, что мы были вынуждены вернуться к оружию», — говорит на видео Маркес.

Это решение «является продолжением партизанской борьбы в ответ на предательство государством гаванских мирных соглашений». Иван Маркес был одним из главных участников переговорного процесса в Гаване. Повстанцы из ФАРК будут искать союза с действующей группировкой Армия национального освобождения (ELN).

Напомним, ФАРК сложила оружие и зарегистрировалась как политическая партия «Общая революционная альтернативная сила» с такой же аббревиатурой. Согласно мирным соглашениям с правительством Колумбии, достигнутым в 2016 году, этой партии выделено по пять мест в каждой палате парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году ФАРК заявила, что у правительства есть план по ликвидации участников бывшей вооруженной группировки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии партия FARC призвала власти прекратить преследование её членов