Баку, , 09:59 — REGNUM Власти Азербайджана с 1 сентября отменили визовый режим для граждан Турции, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Отмечается, что безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турции, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июля вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой.

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