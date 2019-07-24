Москва, , 14:49 — REGNUM

С завтрашнего дня, 25 июля, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, граждане двух стран смогут пересекать границу по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту в безвизовом режиме на срок до 90 дней.

Вместе с тем для прохождения учебы, осуществления трудовой деятельности или для постоянного проживания по-прежнему нужна специальная виза.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующее соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и граждан Мальдив было подписано в конце июня 2019 года правительствами двух стран.

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