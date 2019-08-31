Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUMДобровольное снятие Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга показало отсутствие у него бойцовских качеств, без которых участвовать в политической борьбе бессмысленно. Кроме того, решение Бортко нанесло серьезный удар по КПРФ и подорвало усилия петербургских активистов этой партии, участвовавших в кампании Бортко.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 31 августа бывший глава муниципального округа «Васильевский», лидер команды КПРФ в МО «Васильевский» Николай Смоктий.

«Масса людей, которые надеялись и работали на этого человека, верили ему, — сказал собеседник агентства, имея в виду Владимира Бортко. — Политика — это своего рода тоже война. Война мнений, интересов, интеллекта. На войне бывают тяжелые ситуации, когда вы должны биться до последнего, до конца. А тут… Оставалось-то совсем немного».

Смоктий рассказал, что известие об отказе Бортко от борьбы шокировало избирателей, которые симпатизируют КПРФ и левым идеям и планировали проголосовать за представителя КПРФ на губернаторских выборах.

«Мне звонят, у меня спрашивают мнение, потому что меня не зарегистрировали кандидатом в (муниципальные) депутаты, я сейчас иду по судам, но я бьюсь до конца. Надо идти до конца, ведь люди же в вас верят… Люди разводят руками, их отношение к Бортко после случившегося сильно изменилось», — отметил Николай Смоктий.

Он отметил, что на выборах разных уровней в Петербурге все последние годы происходит множество нарушений. «Но с этим же надо кому-то бороться! Все верили, что появился лидер, который может поднять флаг КПРФ, за которым пойдут люди, потому что люди устали от этого беспредельного капитализма. И тут на тебе… Всё сдувается. И за кого теперь голосовать?», — заявил собеседник ИА REGNUM.

«Я очень боюсь что это ударит очень сильно по КПРФ. Партия в последнее время изменилась. Сейчас люди увидели в КПРФ определенное обновление <…> В этой ситуации, я думаю, Бортко мог бы прорваться. Как минимум, поднять партию на очень хороший уровень. А сейчас нам будут говорить: «Трусы! Вы нас предали!», — резюмировал Николай Смоктий.

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Напомним, 31 августа Владимир Бортко подал в Горизбирком официальное заявление о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга и, выступая перед журналистами, объявил себя «политическим трупом», добавив, что не исключает и сдачи мандата депутата Госдумы.

8 сентября на выборах в бюллетенях для голосования будут фамилии самовыдвиженца, врио губернатора Александра Беглова и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») и Михаила Амосова («Гражданская платформа»).

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