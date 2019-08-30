Киев, , 15:58 — REGNUM10 сентября на Украину прибудут представители Международного валютного фонда (МВФ), заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с журналистами, сообщило 30 августа информационное агентство УНН.

Он уточнил, что миссия МВФ будет работать на Украине с 10 по 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук назвал сотрудничество с МВФ основой для положительных изменений экономики Украины.

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Напомним, в июле 2018 года государственный долг Украины достиг $82,4 млрд.

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