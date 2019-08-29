Киев, , 14:49 — REGNUM

В июле 2018 года государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд и составил $82,4. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины, обнародованном на официальном сайте.

По состоянию на 31 июля размер прямого государственного долга Украины составил $72,22 млрд, что на $2,2 млрд меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Вадим Карасёв заявил, что «экономическая власть» на Украине принадлежит международным структурам, а главной задачей украинской власти является возвращение долгов.

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