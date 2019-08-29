Киев, , 18:05 — REGNUM

Основой для положительных изменений в экономике и имидже Украины должно стать сотрудничество с международными партнерами и кредиторами, в частности, с МВФ.

Об этом заявил в Раде новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM

Гончарук заявил депутатам, что буквально через несколько недель в Киев прибудет новая миссия МВФ, с которой он будет вести переговоры о новой программе сотрудничества, сроком на 3−4 года.

«Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя… это нужно изменить как можно скорее», — призвал он.

Ранее сегодня Рада утвердила Гончарука на посту главы правительства Украины. Его кандидатуру поддержали 290 депутатов при 226 необходимых.

Ранее он уже заявлял в интервью Bloomberg, что в сентябре Украина нацелена заключить новое соглашение с МВФ, которая заменит текущую.

«МВФ — наш стратегический партнер. Мы точно нацелены получить новую программу», — сказал в конце июля нынешний премьер Украины.