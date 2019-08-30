Москва, , 15:42 — REGNUMЛидеры политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович встретились с гражданами Украины, содержащимися в московском СИЗО, сообщил 30 августа телеканал 112.ua.

«Наш приезд — это, прежде всего, гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться с Карпюком и Клыхом (Станислав Клых и Николай Карпюк — ИА REGNUM )», — рассказали политики журналистам ТАСС.

Они также выразили надежду, что вскоре граждане Украины, удерживаемые на территории России, вернутся домой.

Напомним, Карпюк и Клых признаны виновными в преступлениях против российских военнослужащих во время первой чеченской войны. Суд приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина ещё не согласовали перечень лиц, подлежащих обмену, однако переговоры идут.

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