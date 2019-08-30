Киев, , 11:43 — REGNUMРоссия и Украина пока еще не согласовали список лиц, которых могут обменять, заявил народный депутат, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Окончательный вариант обмена, в том числе и количественный, еще не утвержден. Мне известно из СМИ о варианте «33 на 33», но пока что до конца индивидуально по личностям не согласовано. Это мне известно. А все остальное — это переговорная позиция, и на такие вопросы должна отвечать власть», — отметил Медведчук.

Политик также прокомментировал информацию, что в настоящий момент некие лица пытаются дискредитировать президента Владимира Зеленского и сорвать процесс обмена политзаключенными между Украиной и РФ.

«Я не знаю, кто может подставлять Зеленского. По этому поводу надо обращаться к нему и его команде. В частности, к тем, кто принимает непосредственное участие в переговорах по обмену. Может, и подставляют, а, может, и нет. Это вопрос к ним», — сказал он.

ИА REGNUMнапоминает, что в ночь с 29 на 30 августа в украинских СМИ со ссылкой на нового генерального прокурора Руслана Рябошапку появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой уже завершился. После этого офис Зеленского заявил, что информация о завершении обмена не соответствует действительности.

«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — говорится в сообщении.

С таким же заявлением выступила и СБУ.

Сейчас украинские СМИ со ссылкой на своим источники уже утверждают, что обмен переносится на следующую неделю, ориентировочно на 3 сентября.