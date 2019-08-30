Москва, , 15:05 — REGNUMВ сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня. По информации Центра по примирению враждующих сторон, войска Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации с утра 31 августа.

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«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

Также в российском центре по примирению призвали командиров вооруженных формирований отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент Сирии Башар Асад объявил об одностороннем прекращении огня в зоне деэскалации. Однако боевики практически сразу нарушили режим прекращения огня, произведя обстрел из реактивной системы залпового огня населенного пункта Кардаха в провинции Латакия. В этом населенном пункте в свое время родился отец нынешнего президента Сирии Башара Асада — Хафез Асад. Там же находится его мавзолей.

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