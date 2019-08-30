Осло, , 14:02 — REGNUMРоссия гарантировала Турции, что сирийские войска не будут нападать на турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 30 августа, во время визита в Осло заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также: Эрдоган о «безопасной зоне» в Сирии: «Процесс должен продвигаться быстро»

«Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут атаковать наши наблюдательные посты в Идлибе», — приводит издание Gazete Duvar слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу также добавил, что атаки в Идлибе могут спровоцировать «новую волну миграции в Европу». Министр отметил, что турецкие военные покинут Сирию, как только будет найдено политическое решение кризиса в стране.

Также по теме: Путин заявил о совместных с Турцией мерах против боевиков в Идлибе

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в СМИ появились сообщения об обстреле со стороны сирийских правительственных войск, под который в провинции Идлиб попал военный конвой турецкой армии. По данным телеканала NTV, правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. При этом некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники. В свою очередь официальный представитель МИД Сирии в тот же день заявлял, что гружённые боеприпасами турецкие военные машины шли в город Хан-Шейхун на помощь побеждённым террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкая оппозиция: Турция и Россия по-разному понимают целостность Сирии