Москва, , 14:10 — REGNUMСоздание научно-образовательного центра (НОЦ) в Мурманске стало одной из тем встречи резидента РФ и ври губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает сайт Кремля.

Создание НОЦ Чибис назвал стратегической задачей на ближайшую перспективу и попросил главу государства поддержать проект.

«Мы сейчас создаём [центр] регионального уровня, объединяя Кольский научный центр, это филиал Академии наук, объединяя ПИНРО [Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии], это институт, которому 98 лет, занимается исследованием Баренцева моря, всем, что касается биоресурсов. Это наша база научная. Плюс объединяем вокруг этого те учебные заведения, которые есть, — заявил Андрей Чибис. — И конечно, очень бы просил поддержать нас в том, чтобы этот региональный научно-образовательный центр трансформировался в научно-образовательный центр мирового уровня. Потому что принципиально важно арктическую повестку формировать на нашей территории, для того чтобы все ключевые мероприятия, всё, что касается развития Арктики, это была территория Российской Федерации и территория столицы Арктики — Мурманска. Для нас это принципиально важно».

Президент нашел идею создания НОЦ интересной и важной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стать научно-образовательным центром мирового уровня для обеспечения арктических задач собирается и Архангельск. Проект НОЦ Северного Арктического федерального университета (САФУ) «Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.

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