Мурманск, , 17:44 — REGNUM

Заполярный Арктический научно-образовательный центр будет создан в Мурманске. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил врио губернатора Андрей Чибис. Глава региона отметил, что проект уже получил поддержку Рособрнадзора.

«Обсудили этот проект сегодня с Сергеем Кравцовым, руководителем Рособрнадзора, который проводит сегодня в Мурманске совещание педагогов — и нашли полную поддержку по всем пунктам», — написал Чибис.⠀Он также сообщил, что Заполярный НОЦ будет первыми в стране кейсом по выстраиванию «конвейера» от школы до производства. Планируется, что в зону ответственности НОЦ войдёт и сопровождение всего цикла обучения старшие классы — среднее специальное — высшее — работа, а также выявление и сопровождение талантов.

Кроме того, мурманский НОЦ займётся исследованиями и разработками в области комплексных физико-технических и технико-экономических проблем энергетики в Арктике, изучением воздействия климата на здоровье населения, а также реализации экономического и ресурсного потенциала региона.

«А также должен стать центром развития технологий в сфере минералогии и геологии, биологических наук, материаловедения и химии. Практические задачи регионального НОЦ — использование инноваций для промышленных производств, модернизация и повышение эффективности существующих промышленных организаций, создание инновационных производств, а также подготовка кадров и повышение компетентности руководителей научно-технических проектов и лабораторий», — написал глава региона.⠀Финансирование на создание Заполярного Арктического Научно-образовательного центра из федеральных источников составит до одного миллиарда рублей на каждый из этапов в зависимости от технологии — это федеральные средства.⠀Базой для НОЦ станет Кольский научный центр РАН.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стать научно-образовательным центром мирового уровня для обеспечения арктических задач собирается и Архангельск. Проект НОЦ Северного Арктического федерального университета «Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.

Интересно, что ранее создатели архангельского НОЦ заявляли, что будут работать совестно с мурманскими коллегами. А одним из партнеров САФУ был назван в том числе и Кольский научный центр.