Москва, , 14:03 — REGNUMМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия РФ и СЕ после восстановления полномочий Москвы в ПАСЕ, сообщается 30 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны также обсудили выплаты Москвы взносов за 2017−2018 годы в бюджет ПАСА и пути укрепления роли СЕ в формировании «единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия фактически не участвовала в работе ПАСЕ в 2017 и 2018 гг., поскольку была сильно ограничена в правах «из-за Крыма». За этот год Москва внесла взнос в размере €33 млн. Однако СЕ потребовал выплат за предыдущие два года в размере €55 млн.

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