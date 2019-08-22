Москва, , 15:01 — REGNUM

Вряд ли сейчас, после того, как России удалось вернуться в ПАСЕ на своих условиях, что потребовало определенных дипломатических усилий, президент России Владимир Путин пойдет на конфликт с выходом из Совета Европы, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«С другой стороны, Путин абсолютно четко обозначил смысл участия России в этих организациях. Оно нужно не нам, а Европе. Более того, Россия сознательно принимает на себя определенные ограничения ради того, чтобы продолжать диалог с Западом.

Но если нашей доброй волей начнут злоупотреблять, пытаясь ограничивать российский суверенитет, Россия как-нибудь без членства в этой организации обойдётся.

Самодержавие, в изначальном смысле означавшее отсутствие вассальной зависимости страны от других, с XXV века было одним из главных приоритетов русского государства. И способность России этот приоритет отстаивать сейчас на достаточно высоком уровне», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова «обойтись» без Совета Европы, если там страну не хотят видеть. Об этом заявил президент Владимир Путин 21 августа в ходе совместной пресс-конференции глав РФ и Финляндии в Хельсинки.

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