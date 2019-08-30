Вашингтон, , 01:15 — REGNUMКомандование Космическими силами США официально начало свою работу. На торжественной церемонии открытия присутствовал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Это важно дело. Новое командование, Космическое, будет защищать интересы США в космосе — поле битвы будущего. Я думаю, это очевидно сейчас для всех. Все дело в космосе», — заявил он.

Трамп представил нового командующего — генерала Джея Реймонда, который и будет руководить космическими войсками США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд объявил дату начала работы командования Космическими силами — 29 августа. Он заявил, что новое командование получит в свое распоряжение 87 частей и подразделений.

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