Ташкент, , 08:45 — REGNUMПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении посла России в республике Владимира Тюрденева орденом «Мехнат шухрати» («Трудовая слава»), сообщает 30 августа издание «Подробно.uz».

Российский посол стал единственным высокопоставленным дипломатом, получившим эту награду. Орден присужден за большие заслуги в развитии двусторонних отношений, вклад в расширение торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев сказал, что Ташкент является ключевым партнером Москвы в Туркестане. Отношения между странами выстраиваются на основе равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Читайте также: Посол: Узбекистан ключевой партнер России в Центральной Азии