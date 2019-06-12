Посол: Узбекистан ключевой партнер России в Центральной Азии

Ташкент, , 22:11 — REGNUM Узбекистан сегодня — наш ключевой партнер в Центральной Азии, отношения с которым выстраиваются на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, заявил посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

«Этому, безусловно, способствуют личные дружественные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран — Владимиром Владимировичем Путиным и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Состоявшиеся в 2017 и 2018 гг. государственные визиты Мирзиёева в Россию и Путина в Узбекистан стали поистине грандиозными событиями для наших отношений», подчеркнул Тюрденев.

Посол подчеркнул, что «важнейшим долгосрочным проектом для наших отношений сегодня, безусловно, является строительство в Узбекистане АЭС российского дизайна». «Уверен, его реализация даст возможность диверсифицировать энергобаланс в республике. При этом атомная энергетика способна выступить локомотивом для развития других областей двустороннего взаимодействия, так как обеспечивает заказ, а, значит, и ресурс развития — машиностроению, металлургии, строительному комплексу и прочим отраслям», указал Тюрденев.

По его словам, динамично развивается двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество.

«Уже в этом году своих первых студентов примут филиалы таких российских вузов, как Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), международный форум выпускников которого недавно с размахом прошел в Ташкенте, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский энергетический институт (МЭИ), Российский химико-технологического университет (РХТУ) имени Д.И.Менделеева и ряд других российских вузов», подчеркнул дипломат. Он указал, что спрос на российское образование «сопровождается неизменным интересом узбекистанцев к изучению русского языка, исторически сохраняющего здесь функцию инструмента межнационального общении"я.

«Убежден, что добрососедские взаимосвязи между Россией и Узбекистаном имеют большое будущее. Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене», сказал Тюрденев.