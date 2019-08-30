Лондон, 30 августа 2019, 04:25 — REGNUMПереговоры на уровне министров иностранных дел трёх стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий анонсировал глава Форин-офиса Доминик Рааб в распространённом заявлении.
Уточняется, что на встрече, кроме Рааба, будут присутствовать его коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан, из Германии — Хайко Маас, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Темой переговоров станет безопасность навигации в Ормузском проливе и ядерная программа Ирана (с ориентацией на сохранение СВПД). Встреча состоится 30 августа в Хельсинки.
По словам британского министра, участники саммита намерены добиться от Тегерана соблюдения СВПД (так называемой ядерной сделки).
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Могерини заявила, что в Хельсинки также пройдёт саммит стран ЕС на уровне министров обороны. Они будут обсуждать меры по обеспечению «безопасности и свободы судоходства морских путей, включая Ормузский пролив».
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