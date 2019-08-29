Тегеран, 29 августа 2019, 08:56 — REGNUM
Иран направит делегацию во Францию для встреч, связанных с ядерной сделкой, после двух недавних визитов главы МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа в Париж и Биарриц, сообщает Le Figaro.
«Делегация отправится во Францию на следующей неделе и проведет переговоры», — заявил Махмуд Ваези, глава администрации президента Ирана Хасана Рухани, не уточнив кто возглавит иранскую делегацию и с кем пройду переговоры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что предложения президента Франции Эммануэля Макрона о путях деэскалации являются «верной стратегией, над которой еще предстоит работать».
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