Киев, , 11:26 — REGNUM

Американские власти будут давить на Украину, чтобы не позволить ей продать Китаю технологии компании «Мотор Сич», заявил экономист Алексей Кущ 28 августа изданию «Фокус».

Эксперт прокомментировал приезд на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона:

«Задача Болтона — любой ценой заблокировать продажу «Мотор Сичи» китайцам, точнее сказать — приостановить передачу в КНР нематериальных активов в виде технологий, проектной документации».

Экономист считает, что для этого новая власть на Украине, которая называла себя либертарианской, может применить широкий спектр различных инструментов — от запретов Антимонопольного комитета Украины и традиционного вмешательства СБУ, до «национализации» — отъёма предприятия у его собственника Вячеслава Богуслаева.

«В США воспринимают наш высокотехнологический промышленный комплекс как досадное недоразумение, который необходимо как прыткого кузнечика накрыть стеклянным колпаком, а затем внимательно следить за угасанием его жизненного цикла», — рассказал Кущ.

Он отметил, что США также не заинтересованы в том, чтобы китайские компании поучаствовали в распродаже украинской земли, которая может начаться в обозримом будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине признали, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приезжал на Украину, чтобы предотвратить продажу Китаю ряда украинских оборонных предприятий, в частности завода «Мотор Сич», который производит вертолётные двигатели.

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Напомним, политический эксперт Вадим Карасёв заявил, что экономическая власть над Украиной находится за пределами страны и принадлежит международным структурам.

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