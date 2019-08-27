Вашингтон, , 17:28 — REGNUM

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком обсудил меры пресечения продажи украинских оборонных предприятий Китаю, сообщает 27 августа посольство США на своей странице в Twitter.

В сообщении посольства указано, что Болтон обсудил «поддержку США, направленную на защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая».

Кроме того, в очередной раз было заявлено об усилении интеграции Украины в евроатлантическое сообщество, а Данилюк рассказал о реформировании сферы безопасности.

Напомним, речь идёт о возможной продаже Китаю части военно-промышленного и военно-конструкторского советского наследия, например предприятия «Мотор Сич», производящего авиационные двигатели.

Вашингтон крайне болезненно отреагировал на сообщения о возможной покупке Китаем этих технологий и остатков производственных мощностей.

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