Киев, , 09:09 — REGNUM

Экономическая власть на Украине принадлежит Международному валютному фонду и международным финансовым институтам, заявил политолог Вадим Карасёв 28 августа в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, главным вопросом Международного валютного фонда в адрес Украины является вопрос о долгах. Стране придётся отдавать долги любыми способами, распродавая предприятия и землю.

«Есть политика, а есть власть экономическая. Так вот, экономическая власть находится не на Украине», — заявил Карасёв.

Он уверен, что новому украинскому правительству не дадут проводить самостоятельную политику, потому что страна находится в долговой ловушке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов назвал Украину несамостоятельным государством, аргументировав это тем, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского под давлением международных финансовых структур планирует распродажу украинской земли.

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