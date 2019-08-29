Бишкек, , 09:35 — REGNUM

Сын бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанов объявлен в розыск, сообщили 29 августа в генеральной прокуратуре республики.

В ведомстве уточнили, что сыном бывшего министра была организована незаконная передача вещественных доказательств, которые имеют существенное значение для уголовного дела бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Отмечается, что Мухаммед-Али Асанов при помощи своего телохранителя вынес из дома экс-президента документы и иные предметы для дальнейшей передачи сторонникам Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа генеральная прокуратура Киргизии сняла арест с 20 объектов, которые были арестованы по делу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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