Бишкек, 29 августа 2019, 09:35 — REGNUM
Сын бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанов объявлен в розыск, сообщили 29 августа в генеральной прокуратуре республики.
В ведомстве уточнили, что сыном бывшего министра была организована незаконная передача вещественных доказательств, которые имеют существенное значение для уголовного дела бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Отмечается, что Мухаммед-Али Асанов при помощи своего телохранителя вынес из дома экс-президента документы и иные предметы для дальнейшей передачи сторонникам Атамбаева.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа генеральная прокуратура Киргизии сняла арест с 20 объектов, которые были арестованы по делу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
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