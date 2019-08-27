Бишкек, , 14:09 — REGNUM

Генеральная прокуратура Киргизии сняла арест с 20 объектов, арестованных ранее по делу бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщает 27 августа издание 24.kg.

В ведомстве уточнили, что арест был снят с 18 квартир многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Джал-23» в Бишкеке, с самого дома и с объединения юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций».

Отмечается, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и МВД республики должны установить другие объекты недвижимости, принадлежащие Атамбаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дизер заявил, что обеспокоен конфискацией имущества телеканала «Апрель», подконтрольным Алмазбеку Атамбаеву.

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