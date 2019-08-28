Москва, , 20:03 — REGNUM

Арест руководителя украинского филиала агентства РИА Новости Кирилла Вышинского мог быть политическим проектом предыдущей администрации президента Украины. Об этом при помощи телемоста сообщил сам журналист в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В доказательство этого мнения Вышинский привёл тот факт, что о необходимости его обмена на отбывающих в России наказание украинцев киевские политики начали говорить еще до того, как ему предъявили обвинения. Это обстоятельство указывает на то, что журналиста фактически хотели использовать в качестве «обменного фонда», чтобы вернуть на Украину преступников, которые были осуждены в РФ.

«Фразы о необходимости моего обмена первыми сказали люди из политического истеблишмента Украины, ещё когда в моей квартире проводился обыск, когда я ещё находился в статусе свободного человека, тогда украинские политики говорили о моём обмене. Это абсурдно, когда человеку еще не предъявили обвинения, а уже хотят на кого-то менять», — сказал Вышинский.

По его словам, менять можно только людей, в отношении которых уже есть решение суда. Поэтому для его обмена не было никаких оснований.

«Я с первых дней понимал, что обмен — это политический проект предыдущей администрации президента, которая хотела таким образом получить преференции перед выборами. Преференции в итоге не получили, выборы проиграли», — сказал журналист.

Читайте ранее в этом сюжете: Кирилл Вышинский на свободе: «Не могу понять, что произошло»