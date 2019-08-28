Москва, , 20:28 — REGNUM

Руководитель украинского филиала агентства РИА Новости Кирилл Вышинский планирует и дальше работать журналистом. Об этом при помощи телемоста он лично заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на все трудности пребывания в СИЗО, Вышинский считает, что данное обстоятельство имеет и положительную сторону. Благодаря своему аресту он приобрёл новый жизненный опыт, который поможет ему в работе.

«Для любого журналиста опыт никогда не бывает отрицательным. Он бывает трагичны, драматичным, но он всегда расширяет горизонт личности. Для меня это большой опыт, для меня это толчок, чтобы дальше продолжать работу в профессии», — заявил журналист.

Также Вышинский выразил мнение, что арест связан с его профессиональной деятельностью. Однако именно профессия помогала ему выдержать давление, которое было оказано на него во время пребывания под стражей.

«Профессия давала мне возможность смотреть на то что происходит со мной не так трагично. Потому что я понимал, что для меня это большой жизненный опыт», — сказал журналист.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышинский назвал положительную сторону своего пребывания в СИЗО