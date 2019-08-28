Москва, , 13:44 — REGNUM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением хирургов в Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила.

«Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется, — это поддержание зарплат врачей на уровне выше, чем средняя по экономике, не ниже, чем средняя по экономике региона», — сказал Песков.

По его словам, данные показатели контролируются соответствующими министерствами и федеральными властями. Там, где эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для вмешательства региональных властей, поскольку именно они несут ответственность за соблюдения этих параметров.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с массовым увольнением специалистов хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила произошёл в середине августа. Тогда все шесть хирургов написали заявления, отметив, что служебная нагрузка сильно увеличилась, а заработная плата осталась несоразмерной.

В результате массового увольнения медиков властям пришлось принимать экстренные меры для того, чтобы жители города не остались без хирургической помощи. Также была создана специальная комиссия, которая занялась урегулированием ситуации.

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