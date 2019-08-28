Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM

В Свердловской области будут приняты дополнительные решения по развитию хирургии. Об этом журналистам заявил глава областного минздрава Андрей Цветков.

Министр отметил, что фонд стимулирующих выплат существовал всегда. Это предусмотрено положением об оплате труда. Врачи каждый месяц получают такие выплаты в зависимости от того, каков был объём их работы и т.д.

«Например, за июль — будут в августе, за текущий месяц выплаты также планировались заранее, поэтому не носят исключительного характера и будут выплачены в положенные сроки», — сказал министр.

«При этом мы сейчас в ходе анализа, который нам поручил провести губернатор, посмотрим на организацию потоков пациентов, необходимость в дополнительных койко-местах», — подчеркнул Андрей Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе шестеро хирургов центральной больницы №1 в Нижнем Тагиле объявили о своём увольнении. Заявления были поданы. Массовое увольнение вызвало широкий резонанс. Власти заявили, что город не останется без хирургов. В качестве варианта не исключалось, что здесь временно будут работать врачи из Екатеринбурга.

На ситуацию в уральском городе обратили внимание в Кремле. В Нижний Тагил выехали Цветков и вице-губернатор Павел Креков. Итогом их визита стало то, что пятеро хирургов передумали покидать больницу. Ещё один пока находится в отпуске.

Также власти анонсировали, что хирургам снизят нагрузку. В ту самую больницу примут ещё двоих врачей такой специальности.

Тем временем один из коллег заявивших об увольнении хирургов рассказал журналистам о том, что этому предшествовало. По его словам, проблемы копились два года. Врачи били тревогу, но их не услышали. В августе ситуация стала критической и хирурги написали заявления об увольнении.

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