Донецк, 28 августа 2019, 12:33 — REGNUM
Площадь перед домом правительства в Донецке официально получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщило 28 августа «Донецкое агентство новостей».
В торжественной церемонии приняли участие около 5 тыс. человек, включая родителей Захарченко, председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвку, главу администрации Донецка Алексея Кулемзина, членов парламента и правительства.
На фасаде Дома правительства была установлена табличка с изображением Захарченко, его биографическими данными и информацией о присвоении площади его имени.
Напомним, 31 августа 2018 года Захарченко был убит в результате теракта в центре Донецка.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа распоряжение о переименовании площади Донецка появилось на официальном сайте Донецкой Народной Республики.
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