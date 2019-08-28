Донецк, , 12:33 — REGNUM

Площадь перед домом правительства в Донецке официально получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщило 28 августа «Донецкое агентство новостей».

В торжественной церемонии приняли участие около 5 тыс. человек, включая родителей Захарченко, председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвку, главу администрации Донецка Алексея Кулемзина, членов парламента и правительства.

На фасаде Дома правительства была установлена табличка с изображением Захарченко, его биографическими данными и информацией о присвоении площади его имени.

«Это место смело можно назвать легендарным. Это место, где народ Донбасса проявил свою волю, показал своей жесткой и непримиримой позицией, что не согласен с тем, что происходило в Киеве — государственным переворотом», — заявил во время митинга действующий глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 31 августа 2018 года Захарченко был убит в результате теракта в центре Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа распоряжение о переименовании площади Донецка появилось на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Читайте также: В Донецке появится площадь имени Александра Захарченко