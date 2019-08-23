Донецк, 23 августа 2019, 12:26 — REGNUM
Глава ДНР Денис Пушилин поручил назвать площадь перед Домом правительства в Донецке именем первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил 23 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Он также напомнил о многотысячных митингах, которые собирались на площади в 2014 году, до начала карательной операции Украины против Донбасса.
Напомним, 31 августа 2018 года Захарченко и его личный телохранитель были убиты в результате взрыва в центре Донецка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал флаг России символом борьбы, с которым защитники Донбасса шли в бой против украинских захватчиков.
Читайте также: Глава ДНР назвал российский триколор символом свободы