Донецк, , 12:26 — REGNUM

Глава ДНР Денис Пушилин поручил назвать площадь перед Домом правительства в Донецке именем первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил 23 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Эта площадь для всех жителей Донбасса символизирует начало борьбы за Русский мир, начало жизни Донецкой Народной Республики. А Александр Захарченко стал олицетворением борьбы за свободу и независимость наших граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли», — рассказал Пушилин.

Он также напомнил о многотысячных митингах, которые собирались на площади в 2014 году, до начала карательной операции Украины против Донбасса.

«Считаю, что присвоение имени Александра Захарченко площади перед зданием Дома правительства — наш долг перед ним», — добавил глава ДНР.

Напомним, 31 августа 2018 года Захарченко и его личный телохранитель были убиты в результате взрыва в центре Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал флаг России символом борьбы, с которым защитники Донбасса шли в бой против украинских захватчиков.

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